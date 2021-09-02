От существования Арцаха зависит будущее Армении: интервью главы МИД Арцаха по случаю 30-летия независимости

Министр иностранных дел Республики Арцах Давид Бабаян дал интервью ИА “Арменпресс” по случаю 30-летия провозглашения независимости Республики Арцах, отметив, что это событие имеет очень важное значение, поскольку Республика Арцах была создана, смогла защитить себя и развиваться стараниями армян всего мира.

«Понятно, что в этой ситуации, после третьей войны, в Арцахе не очень много поздравлений, но поздравление обязательно, потому что лучшие сыны нашего народа пожертвовали своими жизнями за создание, становление, защиту и укрепление Арцаха.

Это очень важное событие, логическое развитие нашей национально-освободительной борьбы. Последний этап этой борьбы, начавшeйся в 1988 году и продолжающейся до сих пор. Это праздник, который мы все должны помнить и отмечать, потому что это, в конце концов, паспорт нашей страны», - сказал министр иностранных дел Арцаха.

В своем выступлении Давид Бабаян подчеркнул, что сохранение и защита Арцаха, сохранение субъектности Арцаха имеют жизненно важное значение сегодня, потому что, если не будет армянского Арцаха, вся Армения окажется под огромной угрозой. По словам собеседника, в существовании Республики Арцах заинтересован и ряд важных центров силы.

«Арцах должен быть ценностью, святыней в Армении и в диаспоре. Это будет способствовать тому, чтобы Арцах смог выстоять и быть опорой. И для того, чтобы следовать правильной геополитике, добиться успеха на чужой территории, мы должны придавать осознавать важность этого это в своих сердцах, душах, мыслях, умах и ценить Арцах.

Повторяю, Арцах - это идея, а не отдельные лица. Сохранение Арцаха должно быть философией, потому что от этого зависит будущее Армении», - сказал Давид Бабаян, подчеркнув, что у нас нет другого выбора, кроме как быть идеологическим народом, поскольку мы не можем конкурировать с Азербайджаном и Турцией в материальной сфере.

Беседу вел Арам Саркисян

Полностью с интервью можно ознакомиться в видеоматериале (беседа ведется на армянском языке)