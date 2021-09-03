Группа конгрессменов США поздравила с Днем независимости Республики Арцах

Члены Комитета по вопросам Армении Конгресса США случаю 30-летия независимости Республики Арцах направили поздравительные послания.

Конгрессмен Фрэнк Паллоне в своем послании отметил, что он никогда не видел столь стойкого народа, как народ Арцаха, который столкнулся с агрессией и проблемами. «Я хочу, чтобы вы знали, что мы в Конгрессе продолжаем поддерживать вас. Мы упорно работаем с президентом Байденом и с его администрацией над проектом, пытаясь получить как можно больше содействия, чтобы помочь Арцаху, восстановить его в максимально возможной степени, наказать Турцию и Азербайджан за их агрессию. Я также хотел бы увидеть признание Арцаха как государства, как страны, увидеть официальные отношения между Арцахом и США, а также прогресс в мирном процессе», - как сообщает «Арменпресс» со ссылкой на Армянский национальный комитет Америки, сказал Фрэнк Паллоне.

В своем послании конгрессмен Дэвид Валадао подчеркнул, что 2 сентября 1991 года Арцах в борьбе за свою судьбу и свободу подавляющим большинством голосов проголосовал против продолжающейся агрессии Азербайджана. «Я посетил Арцах в 2017 году и лично увидел приверженность народа Арцаха самоопределению и миру, фундаментальным ценностям, разделяемым Соединенными Штатами и Арцахом. В Палате представителей я возглавлял усилия Соединенных Штатов по оказанию помощи Арцаху, укреплению американо-арцахских отношений и спасению жизней с помощью разминирования. Я поддерживаю Арцах и народ Армении в вопросе осуждения агрессии Азербайджана. Я продолжу работать со своими коллегами в Конгрессе, чтобы освободить армянских пленных, прекратить военную помощь США Азербайджану и увеличить помощь, оказываемую Армении», - сказал Валадао.

Конгрессмен Адам Шифф также поздравил Арцах с обретением независимости. «Сегодня мы отмечаем День независимости Арцаха, день, в который 30 лет назад отважный народ Арцаха объявил о своей независимости от Советского Союза. И хотя путь Арцаха никогда не был легким, недавняя война подвергла народ Арцаха невообразимым испытаниям. Ваша стойкость перед лицом невзгод вдохновляет всех нас. Давайте посвятим этот важный день противостоянию многочисленным угрозам, с которыми сталкивается народ Арцаха», - сказал Адам Шифф.

Член Конгресса Джуди Чу отметила, что 30 лет назад в условиях демократии подавляющее большинство народа Арцаха проголосовало за свою независимость. «К сожалению, это мирное голосование сопровождалось годами насилия, включая войну 2020 года, в результате которой были разрушены дома и деревни и унесено много жизней. Но я была в Арцахе, и знаю, сколько там сильных людей. Я полна решимости оказать необходимую поддержку для восстановления и процветания Арцаха», - говорится в заявлении Джуди Чу.

Конгрессмены Джим Коста, Анна Эшун и Джим Макговерн также направили послания по случаю Дня независимости Арцаха, в которых выразили готовность продолжить работу в Конгрессе, чтобы оказать посильную поддержку Арцаху со стороны США и добиться признания независимости Арцаха.