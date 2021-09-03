30 журналистов из тюркоязычных стран посетили Шуши

30 журналистов из Турции, Казахстана, Киргизии, Узбекистана посетили Шуши.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает агентство «Анадолу». Журналисты посетили Шуши в рамках программы, организованной Советом сотрудничества тюркоязычных государств.

Прибывшие из этих государств журналисты, помимо Шуши, побывали также в районах Варанда (Физули), Джракан (Джабраил), Акна (Агдам), перешедших под контроль Азербайджана после 44-дневной войны.