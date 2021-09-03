Время в Ереване: 11:07:36,   4 Сентябрь

Армения готова к проведению демаркации и делимитации. Секретарь Совбеза

Армения готова к проведению демаркации и делимитации. Секретарь Совбеза

Армения  ждет реакции Азербайджана — в связи с  проведением  демаркационных  и  делимитационных работ.

Как передает  Арменпресс, об этом на брифинге с журналистами заявил секретарь Совета безопасности Республики Армения  Армен Григорян.

«Армения готова к демаркационным и демаркационным работам. Мы уже открыто заявили об этом.  На данный момент никаких работ не ведется. Мы ждем ответа Азербайджана», - сказал Григорян.

Секретарь Совбеза выразил надежду, что Азербайджан тоже ответит положительно, и тогда будет возможность начать демаркационные и  делимитационные работы в кратчайшие сроки, чтобы кризис на границе был разрешен как можно скорее.

 


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]