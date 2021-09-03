Армения готова к проведению демаркации и делимитации. Секретарь Совбеза

Армения ждет реакции Азербайджана — в связи с проведением демаркационных и делимитационных работ.

Как передает Арменпресс, об этом на брифинге с журналистами заявил секретарь Совета безопасности Республики Армения Армен Григорян.

«Армения готова к демаркационным и демаркационным работам. Мы уже открыто заявили об этом. На данный момент никаких работ не ведется. Мы ждем ответа Азербайджана», - сказал Григорян.

Секретарь Совбеза выразил надежду, что Азербайджан тоже ответит положительно, и тогда будет возможность начать демаркационные и делимитационные работы в кратчайшие сроки, чтобы кризис на границе был разрешен как можно скорее.