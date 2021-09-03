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Хавьер Коломина назначен новым спецпредставителем генсека НАТО на Южном Кавказе

Хавьер Коломина назначен новым спецпредставителем генсека НАТО на Южном Кавказе

Испанский дипломат Хавьер Коломина  назначен  спецпредставителем генсека НАТО на Южном Кавказе и в Центральной Азии. 

Об этом  Арменпресс стало известно  со страницы  испанской миссии в НАТО в Twitter.

Хавьер Коломина также будет исполнять обязанности заместителя  помощника генерального секретаря НАТО по иностранным делам и политике безопасности. 

Ранее специальным представителем генерального секретаря НАТО на Южном Кавказе и в Центральной Азии был канадский журналист Джеймс Аппатурай.

 

 

 


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