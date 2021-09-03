Хавьер Коломина назначен новым спецпредставителем генсека НАТО на Южном Кавказе
17:25, 3 Сентябрь, 2021
Испанский дипломат Хавьер Коломина назначен спецпредставителем генсека НАТО на Южном Кавказе и в Центральной Азии.
Об этом Арменпресс стало известно со страницы испанской миссии в НАТО в Twitter.
Хавьер Коломина также будет исполнять обязанности заместителя помощника генерального секретаря НАТО по иностранным делам и политике безопасности.
Ранее специальным представителем генерального секретаря НАТО на Южном Кавказе и в Центральной Азии был канадский журналист Джеймс Аппатурай.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен