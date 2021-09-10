Армения и Грузия придают новую динамику двусторонним отношениям: визит Никола Пашиняна

Грузиновед Джонни Меликян по случаю официального визита премьер-министра Никола Пашиняна в Грузию дал «Арменпресс» интервью. Говоря об общей динамике развития армяно-грузинских отношений, он отметил, что, по его впечатлению, официальный Тбилиси, желая углубить двусторонние отношения, посылает ответные сигналы.

«Ранее из Еревана всегда поступали сигналы изменить, пересмотреть и углубить отношения с Грузией, но ответ Тбилиси не бывал однозначным или же бывал другим. Сегодня мы можем четко сказать, что есть сигналы, они взаимны, нам просто нужны четкие программы, реализация которых пересмотрит и изменит наши отношения», - сказал Джонни Меликян.

Собеседник подчеркнул, что вполне возможно, что в меняющемся регионе, в ситуации, когда вопросы безопасности еще не решены, сохраняется взрывоопасная ситуация, а последствия второй Арцахской войны еще долго будут ощущаться, Армения из партнеров выделит своих друзей и установит повестку.

По словам Джонни Меликяна, армяно-грузинские отношения находятся именно в этом контексте, вполне возможно, что стороны попытаются отношениям придать новую динамику.

«Встреча с премьер-министром Грузии, как открытая, так и приватная, переговоры в расширенном составе, встреча с президентом Грузии Саломе Зурабишвили были очень важны. Возможно, что после этого визита будут и определенные шаги, которые освежат двустороннюю повестку, внесут новые проекты, новые направления в развитие двусторонних отношений», - прокомментировал эксперт.

По его словам, такие визиты дают возможность оглянуться назад, подвести итоги проделанной работы и наметить планы на будущее. Джонни Меликян считает, что официальный визит Никола Пашиняна направлен на то, чтобы дать возможность разобраться как в армяно-грузинских отношениях, так и в новых реалиях, создавшихся в регионе, и соответственно продвигаться вперед и инициировать новые проекты.

«Они предполагаются. На мой взгляд, это взаимный интерес, обе стороны заинтересованы в этом. И Ереван, и Тбилиси будут работать в этом направлении, и будут способствовать реализации таких проектов», - сказал он.

Джонни Меликян отметил, что в армяно-грузинских переговорах составляющая безопасности всегда играла ключевую роль. До 27 сентября 2020 года на всех встречах на высшем уровне Ереван информировал Тбилиси обо всех событиях, связанных с карабахским вопросом, излагал свои позиции.

«Арцахский вопрос не закрыт, но Армения, соблюдая положения заявления 9 ноября, заявляет, что готова к установлению региональной стабильности и будет способствовать развитию региона. Речь идет о разблокировке всех инфраструктур. Послание Еревана предельно ясно: на данном этапе Армения сделает все, что в ее силах, чтобы сделать регион более стабильным и безопасным, чтобы он развивался, что позволит Армении получать экономические выгоды и найти решение всех проблем, возникших после войны. Этим процессом воспользуются все соседи, прежде всего и сама Грузия», - сказал грузиновед.

Джонни Меликян также объяснил, почему Грузия так заинтересована в реализации крупных экономических и транспортных программ с Арменией. По его словам, если договоренности о восстановлении коммуникаций между Арменией и Азербайджаном будут реализованы, Грузия потеряет монопольное положение транзитной страны. Поэтому, чтобы компенсировать будущие экономические потери, Грузия старается не оставаться в стороне от региональных событий.

8 сентября премьер-министр Армении Никол Пашинян с официальным визитом посетил Грузию, где встретился со своим грузинским коллегой, премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили. В ходе армяно-грузинских переговоров на высшем уровне были обсуждены вопросы повестки развития двусторонних отношений в политической, экономической, медицинской, культурно-гуманитарной сферах.

Премьер-министр Грузии поздравил Никола Пашиняна с победой на парламентских выборах, заявив, что это для армянского народа хорошая возможность открыть новую эру Армении. По словам Гарибашвили, недавняя война в Карабахе была тяжелым испытанием для региона, но, познакомившись с новым видением премьер-министра Армении, он считает, что этот вызов превратится в новую возможность.

«Наши общие региональные цели я сформулирую тремя словами: мир, стабильность, процветание, которые объединят все три страны нашего региона», - сказал он.

Премьер-министр Армении, в свою очередь, поблагодарил премьер-министра Гарибашвили за его содействие в возвращении армянских пленных 15 июня. Продолжая мысль своего грузинского коллеги, Пашинян сказал, что большая часть обсуждений с грузинской стороной была посвящена повестке открытия эры мирного развития для всего региона. Пашинян и Гарибашвили согласились, что Армения и Грузия имеют большой потенциал быть транзитными странами, который следует увеличивать. По словам Никола Пашиняна, сейчас реализуются проекты в области энергетики, обсуждаются и программы в области транспорта. Премьер-министр Армении считает, что обе стороны смогут найти наиболее эффективные решения.

В рамках официального визита Никол Пашинян встретился и с президентом Грузии Саломе Зурабишвили.

Полное интервью в видеоматериале

Интервью вел Арам Саркисян.