Рустам Мурадов положительно оценил миссию российских миротворцев в Нагорном Карабахе
12:21, 10 Сентябрь, 2021
ЕРЕВАН, 10 СЕНТЯБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Бывший командующий российскими миротворческими войсками, дислоцированными в Нагорном Карабахе, генерал-лейтенант Рустам Мурадов высоко оценил работу российских миротворцев. Как сообщает «Арменпресс», об этом он заявил ТАСС во время встречи с участниками Всероссийской патриотической акции «Гвардия героев Отечества».
«Оцениваю (деятельность российской миротворческой миссии - ред.) только положительно. Оценку нам дает гражданское население. Сегодня жизнь в Карабахе бьет ключом. Есть, конечно, очень сложные вопросы, но процесс продолжается: возвращение людей, решение ряда проблемных вопросов. Поэтому я думаю, что все будет хорошо», - сказал Мурадов.
Он добавил, что миротворцы будут находиться на территории Нагорного Карабаха в течение пяти лет после конфликта, согласно соглашению, подписанному лидерами трех стран 9 ноября 2020 года.
«В будущем будет принято решение о продлении миссии российских миротворцев», - добавил Мурадов.
6 сентября генерал-лейтенант Рустам Мурадов завершил свою миссию в Нагорном Карабахе в качестве командующего российскими миротворческими силами. Генерал-майор Михаил Кособоков назначен командующим российской миротворческой миссией в регионе.
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