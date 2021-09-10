Израиль работает с Россией по ситуации в Сирии: глава МИД Израиля Яир Лапид

Израиль работает с Россией над тем, чтобы ситуация в Сирии не переросла в серьезную эскалацию в регионе. Как передает Арменпресс, об этом заявил в интервью РИА Новости глава МИД Израиля Яир Лапид.

Он отметил, что Израиль не может мириться с иранским присутствием в Сирии, "поэтому в регионе и в мире должны понимать, что мы будем с этим что-то делать, а не станем просто сидеть сложа руки и ждать террора со стороны Ирана, направленного против наших граждан".

"Но, помимо этого, мы работаем очень плотно с нашими российскими партнерами, чтобы это не переросло в серьезную эскалацию", - добавил министр, отвечая на вопрос о последствиях ударов Израиля по сирийской территории.

В начале сентября военно-воздушные силы Израиля нанесли удар по целям в Сирии, сирийские ПВО уничтожили 21 из 24 ракет комплексами "Бук" и "Панцирь" российского производства, сообщил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Вадим Кулить. Дежурными силами сирийских ПВО из находящихся на вооружении ВС Сирии комплексов российского производства "Бук-М2Э" и "Панцирь-С1" была уничтожена 21 ракета.

Кроме того, в конце августа силы сирийских ПВО из комплексов российского производства "Бук-М2Э" и "Панцирь-С" уничтожили 22 ракеты, выпущенные Израилем по территории САР.