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Литва предоставит Армении вакцину «Модерна»

Литва предоставит Армении вакцину «Модерна»

Правительство Литвы приняло решение предоставить Армении 50 000 доз вакцины «Spikevax» производства компании «Модерна». Как передает «Арменпресс», об этом на своей странице в Facebook сообщает посольство Литвы в Армении.

«Впервые в Армению поступит вакцина производства компании «Модерна». Литва впервые дарит вакцину такого типа. Литва продолжит поддерживать инициативы ЕС по управлению пандемией», - говорится в сообщении посольства.

В Армении зарегистрированы вакцины «Спутник V», «Коронавак», «АстраЗенека» и «Синофарм».


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