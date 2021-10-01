Всемирная выставка Expo-2020 открылась в Дубае

В Дубае открылась выставка Expo 2020, которая ранее была отложена на год из-за пандемии COVID-19. Как передает Арменпресс, об этом сообщает BBC News.

Более 190 стран за 182 дня работы выставки продемонстрируют свои достижения и инновации в области техники, науки и искусства.

Правитель Дубая шейх Мухаммед бен Рашид Аль Мактум объявил выставку открытой на церемонии в четверг вечером. Он сказал газете "Аль-Баян", что это будет" исключительное событие, которое будет запечатлено в памяти человечества". Он добавил, что АОЭ организуют это мероприятие, "чтобы найти решения глобальных проблем на основе международного сотрудничества, в котором нуждается человечество"

Правительство Дубая потратило на это мероприятие около $7 млрд. Граждане всех стран могут посетить Объединенные Арабские Эмираты, если они полностью вакцинированы одной из вакцин против COVID-19, одобренных Всемирной Организацией Здравоохранения. Чтобы попасть на саму выставку, все лица в возрасте 18 лет и старше должны будут предъявить доказательства вакцинации или отрицательный ПЦР-тест. Владельцам билетов на сайте будет доступно бесплатное тестирование.