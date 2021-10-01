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Министр обороны Армении и посол Ирана обсудили региональные проблемы

Министр обороны Армении и посол Ирана обсудили региональные проблемы

Министр обороны Армении Аршак Карапетян 1 октября принял Чрезвычайного и Полномочного посла Исламской Республики Иран в Республике Армения Аббаса Бадахшана Зохури. Во встрече также принял участие военный атташе посольства Ирана в Армении полковник Бахман Садегин.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе министерства обороны Армении, в ходе встречи министр обороны представил ситуацию в регионе, подчеркнул важную роль Ирана в обеспечении региональной безопасности.

Стороны также обсудили углубление армяно-иранского сотрудничества и другие вопросы, связанные с региональными проблемами.


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