Иран не может мириться с геополитическими и пограничными изменениями в регионе. Министр ИД  Ирана

Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян в эфире одной из телевизионных программ прокомментировал напряженность в отношениях между Ираном и Азербайджаном.

Как передает Арменпресс со ссылкой на farsnews.ir, глава внешнеполитического ведомства Ирана, в частности, заявил, что в ходе недавней войны в Нагорном Карабахе некоторые террористические течения были транспортированы в "этот кризисный регион".

«Сионистский режим также попытался максимально использовать представившуюся возможность и обеспечил свое присутствие в некоторых частях Азербайджана, чтобы быть поближе к иранской границе. Именно в это время по дипломатическим каналам мы выразили нашу озабоченность - на политическом и военном уровнях, а также на уровне безопасности», - сказал глава МИД Ирана.

«Хорошие и развивающиеся отношения с Азербайджаном находятся в центре нашего внимания, но мы не потерпим присутствия элементов сионистского режима у наших границ. Мы не можем мириться с геополитическими изменениями в регионе, сменой границ, мы весьма чувствительно относимся к этому", - добавил он.

Говоря об аресте иранских водителей, Абдуллахиян отметил: «В Нью-Йорке я встретился с министром иностранных дел Азербайджана. Я передал ему дипломатическим путем нашу озабоченность по этому поводу, я четко выразился, что если окончательно принято решение о сборе налогов, установлении ограничений, то по дипломатическим каналам, через посольство вы должны сообщить нам, что, например, согласно новым законам Азербайджана, эти новые положения начнут действовать через 15 дней, через 40 дней.

И в то же время задержанию иранских водителей нет объяснений, такое поведение нельзя толковать как позитивное. Однако политика нашего правительства - развивать отношения с нашими соседями. Нам не очень понятны иностранные вмешательства в Азербайджан, в том числе игры сионистов и террористов. Мы весьма обеспокоены тем, что в ближайшем будущем сионисты и террористы создадут проблемы для руководства Азербайджана.

В последние дни проведением военных учений мы направили сигнал сионистам и террористам. Конечно, президент Азербайджана сказал в адрес Ирана негативные слова, и мы выразили свой протест дипломатическим путем. Во время встречи с послом Азербайджана я высказал эти соображения, отметив: мы понимаем вашу ситуацию, мы понимаем опасность сионизма и террористов на вашей территории - для вас и соседних стран, и мы ожидаем, что официальные лица Азербайджана исправят эти заявления.

В конце концов, у двух народов давние отношения, и нельзя позволять внешним игрокам влиять на отношения между двумя странами. Мы получили положительные послания по дипломатическим каналам, в том числе на встрече с послом Азербайджана. Думаю, мы уже проходим этот этап, и скоро состоятся обсуждения, касающиеся вопроса транзита.

Мы весьма чувствительно воспринимаем и геополитическую ситуацию. Мы четко заявили Азербайджану, что Иран с пристальным вниманием следит за этими событиями, что изменение границ в регионе для нас неприемлемо. Однако реальность такова, что за этими событиями стоят внешние игроки, сионисты и террористы, которые хотят создать нестабильность в регионе. Мы сделаем все возможное, чтобы Азербайджан, наш хороший сосед, не попал в эту ловушку, не стал полем деятельности сионистов и террористов, и не было изменений международно признанных границ региона.

Иран - большой сосед Азербайджана, мы обменялись посланиями через дипломатические каналы, и мы очень оптимистично настроены. Не исключено, что официальные лица Азербайджана попали под влияние действий врага, отсюда и берут начало корни некоторых их заявлений. Но мы подходим к этому вопросу с большой чуткостью и решимостью. Даст Бог, проблемы, возникшие на пути к транзиту, вскоре будут устранены — с помощью предусмотренных мер».