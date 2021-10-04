В работе Facebook, Instagram и WhatsApp произошли сбои

В работе Facebook, Instagram и WhatsApp зафиксировали масштабные сбои. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает неполадки на популярных интернет-ресурсах.

Первые сообщения о проблемах появились после 17:34 по ереванскому времени. В основном их фиксируют в США и Великобритании, а также Канаде, Нидерландах, Германии, Италии, Франции, России и других странах.

В компании заявили, что работают над устранением неполадок.

"Мы знаем, что у некоторых людей есть проблемы с доступом к нашим приложениям и продуктам. Мы работаем над тем, чтобы все как можно скорее пришло в норму и приносим свои извинения за любые неудобства", — сообщил Facebook.

Соцсеть Facebook была основана в феврале 2004 года 19-летним американским студентом Марком Цукербергом. Штаб-квартира расположена в Менло-Парке (Калифорния). Facebook также принадлежат сервисы Messenger, WhatsApp и Instagram.