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Тигран Хачатрян и Сергей Копыркин обсудили вопросы армяно-российского экономического сотрудничества

Тигран Хачатрян и Сергей Копыркин обсудили вопросы армяно-российского экономического сотрудничества

5 октября министр финансов Армении Тигран Хачатрян принял чрезвычайного и полномочного посла Российской Федерации в Республике Армения Сергея Копыркина.

«Министр представил программу правительства Армении на 2021-2026 годы, внедрение системы управления государственными финансами и стратегию реформ. Он высоко оценил сотрудничество с Российской Федерацией, и особо отметил развитие отношений, особенно в экономических направлениях», - как передает «Арменпресс», сообщили в Минфине.

Посол Копыркин поздравил министра с назначением и выразил готовность российской стороны к сотрудничеству во всех сферах, основанному на традициях 30-летнего партнерства.

Стороны обсудили перспективы развития армяно-российских отношений, коснувшись вопросов развития экономики, энергетики, инфраструктуры, новых технологий и предпринимательства.

Обсуждалась и  работа Южно-Кавказской железной дороги, было подчеркнуто ее значение в развитии экономики Армении, а также отмечен тот факт, что повышение пропускной способности железной дороги открывает новые возможности для социального и экономического развития страны.


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