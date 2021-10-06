Тегеран заявил, что диалог с Москвой входит в приоритеты нового иранского правительства

Диалог Тегерана с Москвой входит в приоритеты политики добрососедства нового правительства исламской республики. Об этом заявил в среду глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян на переговорах с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"Нам бы хотелось подчеркнуть, что в политике добрососедства нашего нового правительства Россия, конечно же, входит в наш приоритет", - сказал он.

Министр отметил, что регулярные контакты президентов, а также его личное присутствие с визитом в Москве демонстрируют, что отношения двух стран "очень тесны и привилегированы". "Мы должны прикладывать усилия, чтобы достичь новых задач и серьезного скачка в наших двусторонних отношениях", - продолжил он.

По словам главы иранского МИД, нынешние переговоры с российским визави открывают "очень хорошую возможность пройтись по региональной повестке дня". "Я имею в виду по Южному Кавказу, по Афганистану, а также по Йемену", - добавил он.