Президент Армении поздравил Владимира Путина с Днем рождения

Президент Армен Саргсян по случаю Дня рождения направил президенту Российской Федерации Владимиру Путину поздравительное послание.

Как сообщили «Арменпресс» в Управлении по связям с общественностью Аппарата президента Армении, в поздравительном послании, в частности, говорится:

«В Армении высоко ценят Вас и Ваш значительный вклад в развитие сотрудничества между нашими странами и сохранение мира и стабильности в регионе.

Я уверен, что союзнические отношения, основанные на вековом братстве и взаимном доверии наших народов и нацеленные на будущее, продолжат способствовать продвижению двусторонней повестки и практической реализации потенциала сотрудничества».