Никол Пашинян направил премьер-министру Японии поздравительное послание

Премьер-министр Армении Никол Пашинян по случаю избрания направил премьер-министру Японии Фумио Кисида поздравительное послание. Как передает «Арменпресс», в сообщении, в частности, говорится:

«Ваше Превосходительство, от всего сердца поздравляю Вас с избранием на пост премьер-министра Японии.

Хочу с удовлетворением отметить, что за последние годы между Арменией и Японией установились дружеские отношения, основанные на взаимоуважении. Наше двустороннее сотрудничество с каждым годом расширяется, включая новые сферы экономической и культурной жизни. Я уверен, что в течение Вашего пребывания на должности армяно-японские отношения будут дополнены новыми программами и инициативами.

Армения и армянский народ благодарны Японии за постоянное содействие, которое в развитии нашей страны играет важную роль.

Придавая большое значение дальнейшему развитию тесных связей с Японией, выражаю готовность приложить все усилия для дальнейшего развития и укрепления во благо наших народов отношений, существующих между нашими странами.

Желаю Вам крепкого здоровья и успехов, а дружественному народу Японии - мира и процветания».