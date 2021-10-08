Одобрение не означает, что Россия присоединилась к продвижению инициативы Эрдогана «3+3»: Силаев

Известный российский эксперт-международник Николай Силаев коснулся инициативы президента Турции по созданию «платформы шести стран» в регионе «3+3», подчеркнув, что положительный отклик министра иностранных дел России на эту инициативу не означает, что Россия присоединяется к продвижению идея.

Как сообщает Арменпресс, об этом заявил ведущий научный сотрудник МГИМО в ходе международной конференции «Кавказ в XXI веке».

По словам Силаева, положительная реакция России и Ирана на инициативу «3+3» неоднозначна, так как она может означать и то, что они одобряют эту инициативу, а может означать, что Россия просто не хочет оказаться в такой ситуации, где ему придется отказаться.

«Эту инициативу можно поддерживать бесконечно, прекрасно понимая, что Грузия вряд ли поддержит эту инициативу, по всей вероятности, Армения ее не поддержит. Одобрение не означает, что Россия присоединяется к инициативе. Мне кажется, что если будет одобрение со стороны России, то это одобрение будет достаточно пассивным», - сказал Николай Силаев.

Идея создания «платформы шести стран» или иными словами «3+3» (Россия, Иран, Турция, Армения, Азербайджан, Грузия) в конце 2020 года было предложено президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. В конце сентября Эрдоган обсудил этот вопрос во время встречи с президентом России Владимиром Путиным в Сочи. Согласно официальному заявлению, эта инициатива также обсуждалась 6 октября в Москве министрами иностранных дел России и Ирана. Сергей Лавров сказал, что иранская сторона положительно отреагировала на инициативу по созданию новой площадки в формате «3+3».