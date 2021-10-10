В рамках фестиваля «Армения» 10 октября прозвучат произведения Моцарта

В рамках Международного музыкального фестиваля "Армения" Государственный камерный оркестр Армении выступит вечером 10 октября под управлением дирижера Лаварда Скоу Ларсена. Будут исполнены произведения Вольфганга Амадея Моцарта. Известный пианист Павел Гилилов также выступит с оркестром.

Как сообщили Арменпресс из пресс-службы Государственного симфонического оркестра Армении, Лавард Скоу Ларсен, говоря о музыке Моцарта, отмечает, что она обладает мощной силой. Он сравнивает искусство Моцарта с гипсом, обладающим успокаивающими свойствами. Музыка Моцарта, по словам дирижера, трогает сердца людей.

«Лавард Скоу Ларсен играет на скрипке с детства, а теперь он выступает и как скрипач, и дирижер, преподает уроки игры на скрипке. Музыкант признается, что перейти от скрипки к дирижированию несложно, если вы знаете, как работает оркестр, у вас есть талант, любовь к дирижированию, тогда переход несложный. Лавард Скоу Ларсен отмечает, что играть на скрипке, стоять перед дирижером и дирижировать оркестром - одинаково близко его сердцу.

Лавард Скоу-Ларсен не впервые в Армении. Он говорит, что знаком с армянской музыкой, творчеством Арама Хачатуряна, особо выделил дудук и звучание этого инструмента. «Армения - очень музыкальная страна, здесь живут особенные люди. Я очень люблю вашу страну», - сказал маэстро, добавив, что рад выступить в рамках фестиваля «Армения», дирижировать Государственным камерным оркестром Армении», - говорится в сообщении.

Согласно источнику, в фестивале есть и образовательная составляющая. Лавард Скоу Ларсен проводит мастер-класс по игре на скрипке в Академии классической музыки «Музыка для будущего».

Отмечается, что Международный музыкальный фестиваль «Армения» стартовал 29 сентября и продлится до 29 октября, представляя армянским меломанам симфонические камерные концерты. Организаторами фестиваля являются Европейский фонд поддержки культуры (председатель Константин Ишханов), Государственный симфонический оркестр Армении (художественный руководитель, главный дирижер Сергей Смбатян).

Фестиваль проходит при поддержке Министерства образования, науки, культуры и спорта РА.