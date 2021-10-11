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Большой автобус упал в реку на севере Китая

Большой автобус упал в реку на севере Китая

Крупногабаритный рейсовый автобус в понедельник сошел с трассы и упал в реку в провинции Хэбэй на севере КНР, возможны жертвы. Об этом сообщило Центральное телевидение Китая.

По его сведениям, ЧП произошло в районе города Шицзячжуан. Транспортное средство почти полностью находится под водой, на его крыше находятся люди,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Власти направили к месту аварии спасателей.


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