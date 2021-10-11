Землетрясение магнитудой 6,1 произошло около Гавайских островов

Землетрясение магнитудой 6,1 зарегистрировано в воскресенье у побережья американского штата Гавайи, расположенного в Тихом океане. Об этом сообщила Геологическая служба США.

По ее данным, эпицентр подземных толчков находился на расстоянии 113 км к юго-западу от города Хило, где проживают более 43 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 17 км,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Сообщения об угрозе цунами и пострадавших не поступали.