Глава МИД Ирана сообщил о визите в Армению и в Азербайджан в ближайшее время

Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдуллахиан в ближайшее время посетит Армению и Азербайджан. «Арменпресс» передает это со ссылкой на Агентство «Mehrnews». О визите глава МИД Ирана заявил в интервью, данному российскому телеканалу.

«Держать в центре внимания своих соседей, в том числе и северных, - один из приоритетов внешней политики нового иранского правительства. Армения и Азербайджан - хорошие соседи Ирана, поэтому мы не можем работать против любого из них. Внешняя политика Ирана сбалансирована», - сказал он, добавив, что собирается посетить Армению и Азербайджан в удобное время.