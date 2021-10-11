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Глава МИД Ирана сообщил о визите в Армению и в Азербайджан в ближайшее время

Глава МИД Ирана сообщил о визите в Армению и в Азербайджан в ближайшее время

Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдуллахиан в ближайшее время посетит Армению и Азербайджан. «Арменпресс»  передает это со ссылкой на Агентство «Mehrnews». О визите глава МИД Ирана заявил в интервью, данному российскому телеканалу.

«Держать в центре внимания своих соседей, в том числе и северных, - один из приоритетов внешней политики нового иранского правительства. Армения и Азербайджан - хорошие соседи Ирана, поэтому мы не можем работать против любого из них. Внешняя политика Ирана сбалансирована», - сказал он, добавив, что собирается посетить Армению и Азербайджан в удобное время.


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