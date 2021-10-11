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Зорик Погосян установил мировой рекорд, побив рекорд турецкого спортсмена

Зорик Погосян установил мировой рекорд, побив рекорд турецкого спортсмена

Спасатель Ванадзорского пожарно-спасательного отряда № 2 Зорик Погосян установил мировой рекорд во время церемонии открытия новой спортивной школы в своем родном городе. Он прошел 2 метра со штангой 170 кг на плечах, присел 9 раз и снова поднялся.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе МЧС Армении, таким образом, Зорик Погосян превзошел ранее установленный рекорд турецкого спортсмена. Новый рекорд он посвятил бессмертной памяти героев 44-дневной войны в лице своего ученика Мгера Кочиняна.


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