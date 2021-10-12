Армен Саргсян направил Королю Испании поздравительное послание

Президент республики Армен Саргсян по случаю Национального праздника Королевства Испания направил Королю Испании Фелипе VI поздравительное послание.

Как сообщили «Арменпресс» в Управлении по связям с общественностью Аппарата президента Армении, Армен Саргсян, в частности, отметил, что Армения придает важность углублению сотрудничества с Испанией, основанного на доверии и уважении, в сферах, представляющих взаимный интерес.

«Я полон надежд, что установившийся между нами конструктивный диалог еще больше расширится во благо наших народов, и Испания продолжит оказывать действенное содействие дальнейшему развитию отношений Армения-Евросоюз», - говорится в послании президента Саргсяна.