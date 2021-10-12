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Армен Саргсян направил Королю Испании поздравительное послание

Армен Саргсян направил Королю Испании поздравительное послание

Президент республики Армен Саргсян по случаю Национального праздника Королевства Испания направил Королю Испании Фелипе VI поздравительное послание.

Как сообщили «Арменпресс» в Управлении по связям с общественностью Аппарата президента Армении, Армен Саргсян, в частности, отметил, что Армения придает важность углублению сотрудничества с Испанией, основанного на доверии и уважении, в сферах, представляющих взаимный интерес.

«Я полон надежд, что установившийся между нами конструктивный диалог еще больше расширится во благо наших народов, и Испания продолжит оказывать действенное содействие дальнейшему развитию отношений Армения-Евросоюз», - говорится в послании президента Саргсяна.


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