Индия содействует мирному урегулированию карабахского конфликта в рамках сопредседательства МГ ОБСЕ

Индия поддерживает вопрос мирного урегулирования нагорно-карабахского конфликта в рамках сопредседателей Минской группы ОБСЕ.

Как сообщает «Арменпресс», об этом на совместной пресс-конференции после встречи с министром иностранных дел Армении в Ереване заявил министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар, касаясь ситуации безопасности в регионе.

«Мы придерживаемся последовательной позиции. С самого начала конфликта мы выступали за его мирное урегулирование дипломатическими средствами. Мы выразили поддержку мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ. Индия всегда выступала за мир и стабильность в регионе», - сказал он.

Он отметил, что в прошлом году Армения пережила очень сложное время. От имени правительства Индии министр выразил армянскому народу глубокие соболезнования.

Касаясь своего первого визита в Армению, министр сказал, что это начало нового этапа в сотрудничестве между двумя странами. Глава МИД Индии подчеркнул, что дружба между двумя странами имеет многовековую историю, уходящую корнями в средние века. Также и то, что в Индии есть армянское наследие, церкви, учебные заведения, кладбища. Его там берегут с большим уважением. Он подчеркнул большой вклад армянской общины в историю Индии.

Обращаясь к встрече с главой МИД РА, он сказал, что у них была очень продуктивная встреча. «Мы обозначили наши многосторонние и двусторонние отношения, обсудили двусторонние вопросы. Мы договорились о дальнейшем сотрудничестве и об обменах, о расширении двусторонних отношений в культурной и в политической сферах. Есть прекрасная возможность для расширения экономических отношений в сфере туризма, инфраструктур и инвестиций», - сказал Субраманьям Джайшанкар.

Министр иностранных дел Индии подчеркнул, что Армения является членом ЕАЭС, и ведутся переговоры по торговому соглашению Индии с ЕАЭС. Он придал важность развитию делового сотрудничества между двумя странами.

Министры иностранных дел двух стран также обсудили возможность авиарейсов. «Мы рассматриваем Армению как тесно сотрудничающую страну», - подчеркнул министр иностранных дел Индии.