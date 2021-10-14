Моя мечта - сделать Армению одним из лучших в мире мест для искусственного интеллекта: президент Армении

12 октября президент Армен Саргсян в Риме принял участие в мероприятии, посвященном 70-летию известной итальянской компании «Elettronica Group».

«Elettronica Group» - одна из ведущих мировых компаний в области защиты, кибербезопасности и новейших технологий. Компания использует много ресурсов для исследовательских и опытно-конструкторских проектов, имеет офисы в разных уголках мира. Армен Саргсян на мероприятии выступил с приветственной речью, отметив, что Армения заинтересована в сотрудничестве с «Elettronica Group» в области кибербезопасности, математики и искусственного интеллекта. Подчеркнув, что наша страна имеет большой потенциал для развития в указанных сферах, президент Армении сказал, что его мечта - сделать Армению одним из лучших в мире мест для искусственного интеллекта», - как передает «Арменпресс», об этом сообщили в Аппарате президента.

На мероприятии приветственные речи произнесли министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо и министр экономики и финансов Франции Бруно ле Мер.

На праздновании 70-летия «Elettronica Group» присутствовали министр обороны Италии Клаудио Грациано, министр экономического развития Джанкарло Джорджетти, министр военной комиссии ЕС Дэвид Петреус и директор Агентства кибербезопасности Италии Роберто Бальдони.