Международный суд ООН слушает дело «Армения против Азербайджана»
13:30, 14 Октябрь, 2021
В Международном суде ООН начались слушания по иску Армении о применении срочных мер против Азербайджана.
Как передает «Арменпресс», Армения подал в суд иск о применении ряда срочных мер, в том числе закрытие “парка стратега” и возвращение всех военнопленных и задержанных гражданских лиц.
Для участия в слушаниях со стороны Армении сформирована группа, в нее включены известные международные эксперты, которые будут представлять интересы Армении.
16 сентября Республика Армения на основании нарушения Международной конвенции по ликвидации всех форм расовой дискриминации подала в Международный суд ООН иск против Азербайджана.
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