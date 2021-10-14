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Международный суд ООН слушает дело «Армения против Азербайджана»

Международный суд ООН слушает дело «Армения против Азербайджана»

В Международном суде ООН начались слушания по иску Армении о применении срочных мер против Азербайджана.

Как передает «Арменпресс», Армения подал в суд иск о применении ряда срочных мер, в том числе закрытие “парка стратега” и возвращение всех военнопленных и задержанных гражданских лиц.

Для участия в слушаниях со стороны Армении сформирована группа, в нее включены известные международные эксперты, которые будут представлять интересы Армении.

16 сентября Республика Армения на основании нарушения Международной конвенции по ликвидации всех форм расовой дискриминации подала в Международный суд ООН иск против Азербайджана.


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