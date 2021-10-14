Председатель НС Армении принял посла Швеции

Председатель Национального Собрания Республики Армения Ален Симонян 14 октября принял Чрезвычайного и Полномочного посла Королевства Швеция в Армении Патрика Свенссона.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и коммуникации аппарата НС Армении, приветствуя посла, спикер парламента подчеркнул, что Швеция является одним из важных и надежных партнеров Армении.

Руководитель НС отметил тесное и эффективное сотрудничество между делегациями двух стран на различных международных парламентских площадках.

Коснувшись сотрудничества Армения - Швеция, А.Симонян высоко оценил содействие дружественной страны демократическим процессам в Армении, а также финансовую поддержку шведского правительства в развитии ряда сфер.

Председатель НС в контексте двустороннего сотрудничества заявил, что сотрудничество со Швецией в формате отношений Армения - ЕС также важно для Армении.

Патрик Свенссон, поблагодарив за прием, отметил развитие двусторонних парламентских связей и расширение многопрофильного сотрудничества.

Стороны также обсудили ряд вопросов, связанных с углублением сотрудничества Армения - Швеция.