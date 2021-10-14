В Минске состоялась встреча глав МИД Армении, РФ и Азербайджана

По инициативе российской стороны 14 октября в столице Беларуси в Минске состоялась встреча министров иностранных дел Армении, России и Азербайджана.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте СМИ и общественной дипломатии МИД Армении, главы МИД обсудили вопросы, связанные с нагорно-карабахским конфликтом, в том числе ход реализации трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года.

Министр иностранных дел Республики Армения Арарат Мирзоян высоко оценил посреднические усилия России, направленные на прекращение огня, и отметил важность присутствия миротворцев РФ в Нагорном Карабахе в контексте обеспечения безопасности армян Арцаха.

В то же время министр Мирзоян обратил внимание сторон на то, что некоторые положения заявления от 9 ноября до сих пор не реализованы, и в этом контексте подчеркнул необходимость немедленного и безоговорочного возвращения армянских военнопленных и других удерживаемых лиц.

Коснувшись встречи, состоявшейся при посредничестве и участии сопредседателей Минской группы ОБСЕ в Нью-Йорке, министр Мирзоян вновь подтвердил, что всеобъемлющее и долгосрочное урегулирование нагорно-карабахского конфликта должно осуществляться в рамках формата сопредседательства Минской группы ОБСЕ и предоставленного ему международного мандата на основе известных сторонам принципов и элементов.