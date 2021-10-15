Война невозможна: Давид Бабаян сообщил о ситуации в Арцахе

После вечерних обстрелов в Арцахе спокойная ситуация, полностью контролируется Армией обороны Арцаха и российскими миротворцами. Армия обороны Арцаха потерь не имеет, жизни раненых опасность не угрожает.

Об этом «Арменпресс» сообщил министр иностранных дел Республики Арцах Давид Бабаян, призвав население Армении не поддаваться дезинформации и непроверенной информации, распространяемой в Интернете, следить только за официальной информацией, а именно: сообщениям Армии обороны. Распространяется недостоверная, преувеличенная информация. «Наш любимый народ, мы должны следить только за официальными сообщениями, в первую очередь за информацией, распространяемой Армией обороны. На данный момент, слава Богу, у нас нет жертв, врачи делают все возможное, чтобы не было опасности для жизни раненых. В целом ситуация сейчас стабильная. Этим вопросом занимаются миротворцы, они прибыли в это место сразу же, то есть, повода для паники нет», - представил «Арменпресс» глава МИД Арцаха.

По словам Давида Бабаяна, инциденты произошли возле общины Норшен Мартунинского района Арцаха. Говоря о масштабе столкновения, существует ли опасность эскалации напряженности, Давид Бабаян ответил, что на данный момент ситуация находится под полным контролем. Произошедшее он не считает опасностью возобновления широкомасштабной войны. «Это невозможно, пока здесь находятся российские миротворцы. Мы должны это понимать, мы не должны спекулировать этим, не должны сеять панику. Война невозможна. И надо понимать, что это провокация врага, он будет прибегать к таким провокациям, потому что это в его стиле. Для нас это не ново», - подчеркнул глава МИД Арцаха, выразив мнение, что эта новая провокация азербайджанской стороны была осуществлена не только по политическим, но и по геополитическим причинам.

По словам Давида Бабаяна, эти шаги Азербайджана направлены как против армян, так и против России.