На заседании Совета глав государств СНГ Никол Пашинян коснулся вопроса военнопленных

Пункт 8 трехстороннего заявления о прекращении карабахской войны, принятого 9 ноября 2020 года, касающийся возвращения пленных, выполнен не полностью.

Как передает «Арменпресс», премьер-министр Армении Никол Пашинян в своем выступлении на заседании Совета глав государств СНГ отметил, что Азербайджан еще не вернул всех военнопленных, пленных и других задерживаемых лиц.

«Это чисто гуманитарный вопрос, надеемся, что в ближайшее время он будет решен. В этом контексте мы хотим заверить, что Армения готова завершить процесс предоставления Азербайджану карт минных полей, которые находятся в тылу азербайджанских вооруженных сил и представляют гуманитарную угрозу», - сказал Никол Пашинян.

Премьер-министр отметил, что есть и другие факторы, которые негативно влияют на напряженную ситуацию в регионе. Никол Пашинян обратил внимание членов Совета на военный парк, открытый в столице Азербайджана.

«Там посетители восхищаются манекенами пленных и убитых армянских солдат. Была организована экскурсия для школьников, которые затем гордо опубликовали свои фотографии в социальных сетях», - сказал Никол Пашинян.

Премьер-министр РА отметил, что для достижения прочного мира в регионе необходимы делимитация и демаркация границы между Арменией и Азербайджаном. Армения готова начать этот процесс, рассчитывая на содействие России и других международных партнеров.

«Сложно представить делимитацию и демаркацию границ, которые в последнее время нарушил Азербайджан, где почти регулярно ведутся обстрелы. В частности, я имею в виду участок границы между Арменией и Азербайджаном, который проходит через Сотк-Хознавар. Мы неоднократно предлагали зеркальное отступление вооруженных формирований с учетом границы между Арменией и Азербайджаном, с юридически обоснованными и фиксированными картами Советского Союза. Вдоль границы могут быть размещены российские пограничники или международные наблюдатели. Эта схема пользуется поддержкой России, мы ждем возобновления работы в этом направлении. Уважаемые коллеги, конечно, главным вопросом остается подписание мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном. Поэтому мы считаем возможным возобновление переговорного процесса в рамках сопредседателей Минской группы ОБСЕ», - сказал премьер-министр РА.

Никол Пашинян отметил, что в последние месяцы сопредседатели неоднократно подчеркивали необходимость возобновления переговоров по урегулированию карабахского конфликта. Он отметил, что предстоящий визит сопредседателей в Нагорный Карабах станет важным шагом.

«Хочу еще раз подчеркнуть, что Армения готова работать по всем указанным мною направлениям. Мы уверены, что выполнение всех этих задач обеспечит значительный прогресс в деле установления прочного мира в регионе. И хочу отметить, что начало диалога с Турцией, направленного на нормализацию отношений, - еще один фактор, который может сыграть каталитическую роль в этом вопросе. В этом контексте хочу отметить, что Российская Федерация выразила готовность полностью поддержать этот процесс», - добавил Никол Пашинян.