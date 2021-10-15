Арарат Мирзоян и глава МИД Беларуси обсудили вопросы региональной безопасности

15 октября министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян, находящийся в Минске для участия в заседании Совета министров иностранных дел СНГ, встретился с министром иностранных дел Беларуси Владимиром Макеем.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщили в МИД Армении, отметив, что министры подробно обсудили повестку армяно-белорусского сотрудничества как в двустороннем, так и многостороннем форматах, в том числе в рамках ОДКБ, ЕАЭС, СНГ.

В плане дальнейшего развития отношений обе стороны отметили значение взаимных визитов на высоком и высшем уровнях.

Министры выразили удовлетворение итогами проведенных недавно в Минске политических консультаций между Министерствами иностранных дел двух стран.

Была подчеркнута необходимость шагов, направленных на расширение экономических связей и объема товарооборота. В этом контексте была отмечена роль совместной Армяно-белорусской межправительственной комиссии по вопросам экономического сотрудничества.