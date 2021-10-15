Следующее заседание Совета глав государств СНГ пройдет 14 октября 2022 года в Нур- Султане

Новое заседание Совета глав государств СНГ состоится 14 октября 2022 года в столице Казахстана. Как передает Арменпресс, об этом сообщил председатель Исполнительного комитета - исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев журналистам по итогам на заседания Совета глав государств СНГ в пятницу.

"Следующее заседание Совета глав государств СНГ пройдет 14 октября следующего года в Нур-Султане", - сказал Лебедев.

При этом он не исключил, что до саммита в Нур-Султане могут состояться неформальные встречи глав государств СНГ. "Сегодня этому мешает пандемия, но мы все очень надеемся, что в конце концов мы сможем одолеть эту болезнь и снова вернемся к той ситуации, когда сможем встречаться в очном формате. Если такая возможность представится, то я глубоко убежден, последуют и неформальные встречи глав государств СНГ", - отметил председатель Исполкома СНГ.