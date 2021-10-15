Давид Тоноян останется под арестом

Апелляционный суд отклонил иск об изменении меры пресечения в отношении бывшего министра обороны Армении Давида Тонояна. Как сообщает Арменпресс, об этом в беседе с журналистами сказал адвокат Тонояна Сергей Ованнисян.

«Суд отклонил наш апелляционный иск. Решение суда первой инстанции оставлено в силе», - сказал адвокат.

Он заявил, что защита еще не получила копию решения и не знакома с его содержанием. Защита собирается обжаловать решение после его получения.