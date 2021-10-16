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В России проведено 47,5 млн полных прививок от коронавируса

В России проведено 47,5 млн полных прививок от коронавируса

51 миллион человек в Российской Федерации уже получили одну дозу вакцины от коронавируса. 

Как передает Арменпресс, об этом сообщает РИА Новости.

«По состоянию на 15 октября, первая доза вакцинировалась 51 миллион раз, а полная доза вакцинировалась 47,5 миллиона раз», - говорится в заявлении Оперативного штаба по предотвращению распространения коронавируса.

 

 

 

 

 


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