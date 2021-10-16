Все МЦ контролируются, чтобы исключить выдачу фальшивых сертификатово вакцинации

По словам министра здравоохранения РА Анаит Аванесян, все медицинские центры в Армении должным образом контролируются, поэтому невозможно получить фальшивые справки о вакцинации.

Как передает Арменпресс, об этом министр сказала на встрече с журналистами 16 октября.

«Контроль проводится не только в одном медицинском центре, а во всей республике. Надзор установлен во всех медицинских центрах. Правоохранительные органы держат этот процесс под строгим контролем. Очень важно своевременно обнаруживать и предотвращать случаи, так как такие незаконные действия наносят вред. Гражданин, получивший фальшивую справку о вакцинации, впоследствии может заразиться. Таким образом искажается вся статистика», - подчеркнула Анаит Аванесян.

Говоря о том, что гражданин может не вакцинироваться в течение 90 дней после заражения коронавирусом, она сказала, что часто бывают случаи, когда гражданин заражается и лечится, но после одного-двух месяцев лечения он все равно получает ложно-положительный ответ. По словам министра, это означает, что в организме все еще остаются остатки РНК, и невозможно понять, действительно ли ответ положительный или это не исчезли последствия болезни. «Вот почему профессиональный совет решил, что ПЦР-тест не нужен в течение трех месяцев после заражения, но это не означает, что вам нужно ждать три месяца. Он может легко вакцинироваться через 14 дней после исчезновения симптомов.