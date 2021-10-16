Германия  и  Турция  продолжат  переговоры  с  талибами 

Германия и Турция обмениваются мнениями о переговорах между их делегациями и боевиками Талибана в Афганистане.

Как передает Арменпресс, об этом во время пресс-конференции с президентом Турции Реджепом Тайипом в Стамбуле заявила канцлер Германии Ангела Меркель, прибывшая с прощальным визитом (на этом посту) в Турцию.

«Очевидно, мы обсуждали ситуацию в Афганистане. Чтобы народ Афганистана не стал жертвой контрабандистов и контрабандистов, мы должны обеспечить предоставление гуманитарной помощи», - сказала Меркель.