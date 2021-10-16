Германия и Турция продолжат переговоры с талибами
17:10, 16 Октябрь, 2021
Германия и Турция обмениваются мнениями о переговорах между их делегациями и боевиками Талибана в Афганистане.
Как передает Арменпресс, об этом во время пресс-конференции с президентом Турции Реджепом Тайипом в Стамбуле заявила канцлер Германии Ангела Меркель, прибывшая с прощальным визитом (на этом посту) в Турцию.
«Очевидно, мы обсуждали ситуацию в Афганистане. Чтобы народ Афганистана не стал жертвой контрабандистов и контрабандистов, мы должны обеспечить предоставление гуманитарной помощи», - сказала Меркель.
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