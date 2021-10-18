Иностранцы будут получать разрешение на работу в Армении по упрощенной процедуре: Армен Казарян

В Армении реформируется система предоставления иностранцам разрешения на трудоустройство. В новом проекте предлагается упростить процедуру выдачи разрешений на работу. Представляя детали проекта, в беседе с «Арменпресс» глава Миграционной службы Армен Казарян отметил, что изменения вступят в силу с 1 января 2022 года.

- С чем связано это решение, какую проблему оно решает?

- Уже 2 года идет работа по реформированию системы предоставления иностранцам разрешения на трудоустройство. Она предусматривает довольно большие законодательные и технические изменения, и эти изменения в настоящее время находятся в стадии разработки. Этим летом Национальное собрание приняло соответствующие законодательные поправки. Поправки внесены в Закон об иностранцах, в Трудовой кодекс и в Закон о государственных пошлинах, они вступят в силу с 1 января 2022 года. Предполагается полная цифровизация системы и упрощение администрирования. Это и есть основные изменения.

- Пожалуйста, приведите несколько примеров существующих процедур и какие изменения ожидаются с 1 января?

- В настоящее время процесс идет по следующей логике. Для привлечения иностранного работника работодатель обращается в Министерство труда и социальных вопросов Республики Армения, получает разрешение на работу для иностранца, затем иностранец приезжает, обращается в полицию и получает вид на жительство. По сути, это два разных процесса, которые являются частью одной цепочки. Мы полностью перенесем эту цепочку на цифровую платформу, и синхронизируем ее. Отныне иностранец будет получать один документ - вид на жительство на основании работы. На площадке работодатель заполнит описание работы, в соответствии с которым, если есть работник-гражданин Республики Армения, то уполномоченный орган по вопросам труда предложит работодателю его кандидатуру. Если работодатель соглашается, процесс на этом заканчивается, гражданин РА получает эту работу. Если он не согласен и должен быть вовлечен иностранец, то данные иностранца заполняются на соответствующей платформе, проводятся все необходимые проверки безопасности, после чего он может приехать и получить вид на жительство на основании работы.

- Как я поняла, предлагаемые изменения ориентированы на работодателей и иностранцев, которые хотят работать в Армении?

- Конечно, по одной части реформы облегчается администрирование, для работодателей сокращаются сроки, по другой части - для иностранцев упрощается весь процесс. Работодателям и иностранцам связываться с правительственными органами придется лишь один раз. Иностранец, в случае положительного решения, приедет и сразу получит вид на жительство на основании работы.

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Анна Гзирян