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Норвегия намерена предоставить Армении значительное количество вакцины «Moderna»

Норвегия намерена предоставить Армении значительное количество вакцины «Moderna»

Заместитель министра иностранных дел Армении Ваге Геворгян 18 октября принял новоназначенного посла Королевства Норвегии Хелен Санд Андресен (резиденция в Тбилиси) по случаю вручения копий верительных грамот.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте СМИ и общественной дипломатии МИД Армении, замминистра Геворгян поздравил Хелен Санд Андресен с принятием ответственной миссии и выразил надежду, что новоназначенный посол внесет свой вклад в дальнейшее укрепление армяно-норвежских дружественных отношений и углубление диалога на разных уровнях.

Собеседники подтвердили обоюдную готовность предпринимать шаги для активизации политического диалога, развития взаимовыгодного сотрудничества в двустороннем и многостороннем форматах, полной реализации имеющегося потенциала. Посол Андресен сообщила, что в рамках инициативы «Команда Европы» Норвегия намерена предоставить Армении значительное количество вакцины «Moderna».

В ходе беседы заместитель министра Ваге Геворгян представил текущую ситуацию вокруг Нагорно-Карабахского конфликта. В этом контексте была подчеркнута важность полного возобновления мирного процесса по Нагорному Карабаху под эгидой сопредседательства Минской группы ОБСЕ.


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