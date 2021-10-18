Заместитель министра иностранных дел Армении Ваге Геворгян 18 октября принял новоназначенного посла Королевства Норвегии Хелен Санд Андресен (резиденция в Тбилиси) по случаю вручения копий верительных грамот.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте СМИ и общественной дипломатии МИД Армении, замминистра Геворгян поздравил Хелен Санд Андресен с принятием ответственной миссии и выразил надежду, что новоназначенный посол внесет свой вклад в дальнейшее укрепление армяно-норвежских дружественных отношений и углубление диалога на разных уровнях.

Собеседники подтвердили обоюдную готовность предпринимать шаги для активизации политического диалога, развития взаимовыгодного сотрудничества в двустороннем и многостороннем форматах, полной реализации имеющегося потенциала. Посол Андресен сообщила, что в рамках инициативы «Команда Европы» Норвегия намерена предоставить Армении значительное количество вакцины «Moderna».

В ходе беседы заместитель министра Ваге Геворгян представил текущую ситуацию вокруг Нагорно-Карабахского конфликта. В этом контексте была подчеркнута важность полного возобновления мирного процесса по Нагорному Карабаху под эгидой сопредседательства Минской группы ОБСЕ.