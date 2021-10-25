COVID-19: в Армении проведено 677 032 вакцинаций

По состоянию на 24 октября в Армении проведено 677 032 вакцинаций от Covid-19. 466 785 человек получили первую дозу, вторую дозу - 210 247. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает Министерство здравоохранения Армении.

Прививки препаратами «Коронавак» (только 2-я доза), «АстраЗенека», «Спутник V», «Синофарм» делаются лицам старше 18 лет, согласно заявке, на добровольной основе.

Вакцинация проводится в организациях первичной медико-санитарной помощи все дни недели. В субботу и воскресенье установлены дежурства с 10:00 до 16:00. Нужно заранее позвонить в предпочитаемую вами поликлинику, вне зависимости от регистрации, и записаться на вакцинацию. В таком же порядке могут вакцинироваться и иностранные граждане.

Вакцинация бесплатна.