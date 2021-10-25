Дорога Татев-Агван будет сдана в эксплуатацию до конца ноября

Дорога Татев-Агван, имеющая стратегическое значение, полностью будет сдана в эксплуатацию к концу ноября. Как передает «Арменпресс», об этом вице-премьер РА Сурен Папикян сообщил в социальной сети Facebook.

«24 октября мы, вместе с руководителем Аппарата премьер-министра Араиком Арутюняном и губернатором Сюника Меликсет Погосяном, посетили участок дороги Татев-Агван, чтобы ознакомиться с текущими дорожно-строительными работами. Ожидается, что эта стратегически важная дорога полностью будет сдана в эксплуатацию к концу ноября», - написал он.

Сурен Папикян уточнил, что строительство альтернативных дорог в Сюнике находится в активном процессе. Они будут готовы весной следующего года, в результате чего в Сюникской области будет новая система дорожного сообщения.