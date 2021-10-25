В Армении подтверждено 1 184 новых случаев заражения COVID-19

24 октября в Армении было проведено 14 037 тестов, подтверждено 1 184 новых случаев заражения COVID-19. Как передает «Арменпресс», Министерство здравоохранения Армении сообщает, выздоровели 1 221 инфицированных, есть 42 летальных исхода. Сообщается о 3 смерти пациентов с диагнозом COVID-19, в которых смерть наступила не по причине подтвержденной коронавирусной инфекции, а вследствие другой болезни. Общее количество таких случаев - 1 261.

По состоянию на 11:00 25 октября в Армении всего подтверждено 296 552 случая заболевания COVID-19, из которых 261 952 вылечились, есть 6 055 летальных исходов. На данный момент фактическое лечение от COVID-19 получают 27 284 пациента. Всего проведено 2 006 632 теста.