Финансирование науки в Армении увеличится на 83%

В Армении в 2022 году на финансирование науки будет направлено на 83% больше ассигнований. Как передает «Арменпресс», об этом Никол Пашинян заявил на совместных заседаниях постоянных комиссий НС при обсуждении законопроекта «О госбюджете Республики Армения на 2022 год».

«Долгосрочные инвестиции в науку и образование необходимы для обеспечения выживания нашего государства, что является для нас основным приоритетом. В 2022 году сумма, выделяемая Министерству образования, науки, культуры и спорта, увеличится на 27%. Предстоят работы по строительству и проектированию учебных заведений, будут продолжены текущие строительные работы, также будет спроектировано много новых учебных заведений», - сказал Пашинян.

«В настоящее время 76 школ и 51 детский сад уже строятся, реконструируются или ремонтируются. В 2022 году на финансирование науки будет выделено на 83% больше денег, а на научные тематические исследования - в 2,5 раза больше, что составит 6,7 млрд драмов», - сказал премьер.

Он подчеркнул, что их цель - образование и постоянное развитие человека сделать образом жизни.