Обсуждается вопрос членства Армении в европейской миграционной сети в статусе наблюдателя

25 октября сотрудники Миграционной службы Армении во главе с руководителем службы Арменом Казаряном приняли делегацию Европейской миграционной сети для обсуждения возможности присоединения Республики Армения в качестве наблюдателя.

«Целью Европейской миграционной сети, созданной Советом организации в 2008 году, является удовлетворение информационных потребностей институтов сфер миграции и властей стран-членов, обеспечение объективной, достоверной, свежей и сопоставимой информации для содействия разработчикам политики в Европейском союзе. Сеть призвана быть надежным источником информации и для широкой общественности», - как передает «Арменпресс» сообщили в Миграционной службе.

Отмечается, что Армен Казарян выразил готовность поделиться опытом миграции в Армении, информацией о процессах, а также получить информацию о деятельности, структуре и опыте сети.

«Эта встреча важна для нас, чтобы понять преимущества присоединения к Европейской миграционной сети, особенности статуса наблюдателя, для вас, чтобы вы смогли познакомиться с опытом Армении, получить представление о нашей системе миграции и убежища», - сказал он.

Европейская миграционная сеть, при необходимости, устанавливает эффективные связи сотрудничества между странами-членами ЕС и другими странами Европейской политики соседства.

В свою очередь, представитель Европейской миграционной сети Адольфо Соммарибас выразил готовность наладить непосредственное и прозрачное сотрудничество.

«Наш опыт показывает, что чем теснее и быстрее устанавливаются контакты между партнерами, тем эффективнее сотрудничество. Поэтому мы готовы обсуждать все вопросы и обмениваться опытом для установления стабильных рабочих отношений», - сказал он.

Встреча была организована при содействии армянского офиса Международного центра развития миграционной политики. Глава офиса Карел Хофтран это обсуждение в контексте двустороннего обмена опытом и фиксации необходимых фактов посчитал очень важным.

В 2021 году к Европейской миграционной сети в качестве наблюдателей присоединились Грузия и Молдова.