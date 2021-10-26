Цены на цветные металлы - 25-10-21

ЛОНДОН, 26 ОКТЯБРЯ, АРМЕНПРЕСС. На Лондонской Бирже Металлов (LME) в результате торгов за 25 октября были установлены следующие цены на фьючерсы (три месяца) цветных металлов:

Как передает «Арменпресс», цена на алюминий снизилась на 1.08% и составила 2925.00 долларов США, цена на медь снизилась на 0.65% и составила 9805.50 долларов США, цена на свинец выросла на 1.67% и составила 2436.00 долларов США, цена на никель снизилась на 0.94% и составила 20030.00 долларов США, цена на олово выросла на 1.21% и составила 37550.00 долларов США, цена на цинк снизилась на 0.04% и составила 3443.00 долларов США, цена на молибден не изменилась и составила 45000.00 долларов США, цена на кобальт не изменилась и составила 56545.00 долларов США.

The London Metal Exchange - ведущая мировая товарная биржа, специализирующаяся на торговле цветными металлами.

Единица измерения - тонна.