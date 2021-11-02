Боксер Давид Чалоян претендует как минимум на бронзовую медаль на чемпионате мира
19:58, 2 Ноябрь, 2021
Член сборной Армении по боксу Давид Чалоян претендует как минимум на бронзовую медаль на чемпионате мира.
Как сообщает Арменпресс, в четвертьфинале проходящего в Сербии чемпионата мира в весовой категории +92 кг Давид Чалоян встретился с Лазизбеком Муллажоновым из Узбекистана и одержал победу со счетом 3:2. Чалоян дошел до полуфинала и претендует как минимум на бронзовую медаль чемпионата мира.
Бронзовый призер Олимпийских игр в весовой категории до 63 кг Оганес Бачков встретится в четвертьфинале с представителем Таиланда Сомчаем Вонгсуваном.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен