Боксер Давид Чалоян претендует как минимум на бронзовую медаль на чемпионате мира

Член сборной Армении по боксу Давид Чалоян претендует как минимум на бронзовую медаль на чемпионате мира.

Как сообщает Арменпресс, в четвертьфинале проходящего в Сербии чемпионата мира в весовой категории +92 кг Давид Чалоян встретился с Лазизбеком Муллажоновым из Узбекистана и одержал победу со счетом 3:2. Чалоян дошел до полуфинала и претендует как минимум на бронзовую медаль чемпионата мира.

Бронзовый призер Олимпийских игр в весовой категории до 63 кг Оганес Бачков встретится в четвертьфинале с представителем Таиланда Сомчаем Вонгсуваном.