По предварительным данным на 11 часов, явка на выборах ОМС 5 общин Армении составила 10,30 процентов

По состоянию на 11:00 часов 14 ноября, в общинах Степанаван, Капан, Иджеван, Арзни и Лермонтово в выборах Органов местного самоуправления приняли участие 10,30 процентов от общего числа имеющих право голоса в этих общинах — 80 798 человек.

Об этом Арменпресс стало известно с сайта Центральной избирательной комиссии Республики Армения.

В Капане проголосовало 17,25 процентов от 31 644 избирателей, в Иджеване 6 процентов из 33 090 избирателей, в Степанаване 5,70 процентов из 13 333 избирателей, в Лермонтово 5,01 процентов из 679 избирателей и в Арзни – 4% из 2 052 избирателей.

Пропорциональные выборы в Органы местного самоуправления проходят 14 ноября в общинах Республики Армения - Степанаван, Капан-Иджеван, а в общинах Арзни-Лермонтово очередные выборы проводятся по мажоритарной системе. В общине Арзни проходят выборы члена Совета старейшин, в Лермонтово – выборы главы общины и члена Совета старейшин.

Для проведения вышеуказанных выборов было сформировано всего 99 избирательных участков.

В 8.00 часов утра все 99 избирательных участков, созданных для выборов, были открыты — в соответствии с Избирательным кодексом РА для приема первых избирателей. Для электронной регистрации избирателей на местных выборах задействовано 167 технических устройств.

Для выполнения наблюдательской миссии за выборами были аккредитованы 8 местных общественных организаций, а также аккредитованы 20 средств массовой информации — для освещения хода выборов.