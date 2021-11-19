Страны-участницы транзитного коридора Персидский залив-Черное море близки к соглашению: посольство Ирана «Арменпрессу»

Проект международного транспортного коридора Персидский залив-Черное море, инициированный Ираном, в котором участвует и Армения, постепенно наполняется плотью и кровью. В случае реализации этот крупный проект с геополитическими амбициями может проложить путь крупному транзитному маршруту из Индии в Восточную Европу, укрепив торговые связи между Азией и Европой, в том числе увеличив экономический и политический вес Армении в регионе. Как сообщили «Арменпресс» в посольстве Ирана в Армении, соглашение о транзитном коридоре Персидский залив-Черное море может быть одобрено на следующей встрече стран-участниц в Софии.

Это крупный международный проект, цель которого - экономически связать порты Персидского залива и Черного моря. Иран выдвинул эту идею еще в 2016 году. Тогда официальный Тегеран объявил, что в программу будут включены все три республики Южного Кавказа, а одним из транзитных маршрутов к Северному морю может стать Армения. Однако из недавних рабочих встреч представителей стран-участниц стало ясно, что, вследствие известных событий, происходящих в регионе в последние месяцы, Азербайджан исключен из проекта. Вместо этого в программу активно вовлечена Республика Армения.

Как сообщили «Арменпресс» в посольстве Исламской Республики Иран в Армении, в инициативе помимо Ирана участвуют Армения, Грузия, Греция и Болгария. Однако к проекту могут присоединиться и другие страны Персидского и Оманского залива, включая Индию, одну из крупнейших экономик Востока, что значительно расширит географию торгового коридора Азия-Европа.

Армения, в свою очередь, может стать одним из возможных связующих звеньев между иранскими портами Чабахар и Бендер-Аббас с Болгарией и Грецией, в первую очередь через строящуюся дорогу Север-Юг. И дружественный Иран ценит усилия Армении в этом направлении.

«К счастью, правительство Армении довольно серьезно занимается строительством дороги «Север-Юг». Эта дорога станет очень важным звеном в коридоре «Персидский залив – Черное море», значительно повысит привлекательность армянского маршрута. Ведь чем лучше маршрут сухопутного коридора, тем больше готовность других стран использовать его, а также создавать большие возможности в морском секторе, включая и эксплуатацию грузовых судов в Черном море», - отметили в посольстве Ирана.

В посольстве сказали, что в течение пяти лет после запуска Ираном инициативы в 2016 году пять этапов переговоров экспертной рабочей группы прошли в Тегеране, Софии, Тбилиси, снова в Тегеране, а последний - в Ереване, в апреле 2021 года. В апрельской встрече в Ереване приняли участие делегации Ирана, Грузии, Болгарии и Греции.

«Азербайджана на этой встрече не было», - добавили в посольстве Ирана.

По сообщению посольства, в ходе 5-й встречи в Ереване стороны выразили желание доработать текст соглашения, и были достигнуты конструктивные договоренности по вопросам некоторых пунктов, оставшихся в тексте проекта.

«Страны-члены работают над тем, чтобы соглашение окончательно было принято государствами-членами на следующей встрече в Софии», - заявили в посольстве Ирана, отметив, что транзитный коридор между Персидским заливом и Черным морем предназначен для увеличения транзита между странами-членами.

По данным посольства, запуск этого проекта увеличит темпы торговли между Азией и Европой за счет экономической эффективности и безопасности коридора.

«Принимая во внимание начальную и конечную точку этого коридора, следует отметить, что это мультимодальный коридор. Грузы из Персидского залива будут поступать в Иран по морю. У Ирана есть большие порты на юге, некоторые из которых еще находятся на стадии строительства. По суше, по автодороге, или по железной дороге эти грузы будут доставлены в страны маршрута, в частности, в Иран, Армению, Грузию, Азербайджан. В следующей части, то есть от морских портов до конечного пункта назначения, может быть использован вариант морской перевозки. Помимо технических вопросов, связанных с созданием необходимой инфраструктуры, другими важнейшими, обсуждаемыми странами для облегчения использования этого маршрута, являются юридические вопросы, связанные с транспортировкой, вопрос налогов, необходимые стандарты и законы”, - сказали в посольстве.

Касаясь возможности присоединения Индии к коридору Персидский залив-Черное море, иранские дипломаты отметили интерес индийских официальных лиц к маршруту, проявленный во время официального визита министра иностранных дел Индии Субраманья Гайшанкара в Ереван в октябре. Тегеран считает, что облегчение транспортировки грузов в Персидский залив будет выгодно для всех стран, имеющих выход к Персидскому заливу и к Черному морю.

«Между Ираном и Индией налажено хорошее сотрудничество в области логистики, индийские компании участвуют в проекте развития порта Чабахар, строительстве новой железной дороги на востоке Ирана. Все страны заинтересованы в удобных и разнообразных маршрутах. Создание соответствующей инфраструктуры для облегчения транспортировки из Персидского залива к Черному морю будет привлекательным не только для стран-участниц проекта, но и для стран, имеющих морской выход к Персидскому заливу и к Черному морю. Это и страны Персидского залива и страны Восточной Европы» - представили в посольстве Ирана.

Арам Саркисян