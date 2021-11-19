Регион вновь втянут в новый виток эскалации, ответственным за который является Азербайджан: Никол Пашинян

Армения стоит перед серьезными вызовами, угрожающими ее безопасности. Как передает «Арменпресс», это в своем выступлении в начале заседания Евразийского межправительственного совета заявил премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян.

«Уважаемые коллеги, к сожалению, сегодняшнее заседание проходит в напряженной для нашей страны ситуации. Не могу не заметить, как и год назад, когда мы участвовали в очередном заседании Межправительственного совета, так и сегодня Армения стоит перед серьезными вызовами, угрожающими ее безопасности. Наш регион погрузился в новую фазу эскалации, которая, к сожалению, привела к человеческим жертвам. За это ответственность несет Азербайджан, чья военная провокация направлена на подрыв территориальной целостности нашей страны, на подрыв договоренностей, достигнутых по трехсторонним заявлениям от 9 ноября 2020 года и 11 января 2021 года», - сказал Никол Пашинян.