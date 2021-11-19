Объем экспорта из Армении в страны ЕАЭС за 9 месяцев текущего года вырос на 27,8%

В 2021 году в Армении уже наблюдаются стабильные темпы роста объема торговли со странами ЕАЭС. Как передает «Арменпресс», об этом в своем выступлении в начале заседания Евразийского межправительственного совета заявил премьер-министр РА Никол Пашинян.

«Цифры говорят сами за себя. Внешнеторговый оборот Армении со странами ЕАЭС в январе-сентябре 2021 года по сравнению с аналогичным периодом 2020 года увеличился на 12,8%. Экспорт из Армении в страны ЕАЭС за 9 месяцев текущего года увеличился на 27,8%. Рад констатировать, что рост объема торговли наблюдается со всеми партнерами по ЕАЭС. Экспорт в Российскую Федерацию увеличился на 27,4%, в Беларусь - на 19,2%, в Казахстан - на 89,5% и в Кыргызстан - на 48%», - сообщил Пашинян.

По словам премьер-министра, это свидетельствует не только о развитии торгового сотрудничества в рамках ЕАЭС, но и о наличии новых возможностей, которые открываются в условиях глобальных структурных изменений в мировой экономике.